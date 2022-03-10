Эдриан Воджнаровски: «Нетс» уверены, что в какой-то момент Кайри Ирвинг сможет играть во всех матчах»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал, что рассчитывает на допуск отказавшегося от прививки разыгрывающего к домашним матчам в сезоне-2021/22.

«В «Нетс» с оптимизмом рассматривают ситуацию с Кайри Ирвингом. У них присутствует даже не оптимизм, а уверенность в том, что в какой-то момент Кайри сможет играть во всех матчах», – заявил Воджнаровски.

Несмотря на недавнее смягчение правил в Нью-Йорке, Ирвинг на данный момент играет только в выездных встречах.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче