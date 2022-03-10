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    Эдриан Воджнаровски: «Нетс» уверены, что в какой-то момент Кайри Ирвинг сможет играть во всех матчах»

    Теги Бруклин НБА Кайри Ирвинг Эдриан Воджнаровски коронавирус Баскетбол

    Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал, что «Бруклин» рассчитывает на допуск отказавшегося от прививки разыгрывающего Кайри Ирвинга к домашним матчам в сезоне-2021/22.

    «В «Нетс» с оптимизмом рассматривают ситуацию с Кайри Ирвингом. У них присутствует даже не оптимизм, а уверенность в том, что в какой-то момент Кайри сможет играть во всех матчах», – заявил Воджнаровски.

    Несмотря на недавнее смягчение правил в Нью-Йорке, Ирвинг на данный момент играет только в выездных встречах.

    Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

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