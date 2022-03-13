«Бостон» вывел из обращения номер Кевина Гарнетта. Игрок присутствовал на церемонии с флагом Украины на груди

«Бостон» провел церемонию по выводу из обращения игрового номера .

Легендарный форвард является членом Зала славы баскетбола и чемпионом НБА в составе «Селтикс» (2008).

Гарнетт появился на церемонии с украинским флагом, который был закреплен на груди. Таким образом баскетболист выразил свое отношение к событиям, происходящим на Украине.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока