Яннис Адетокумбо вколотил сверху с сопротивлением двух игроков «Уорриорз»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо в третьей четверти матча против «Голден Стэйт» исполнил мощный данк с сопротивлением двух игроков соперника.
Яннис получил мяч спиной к кольцу, обыграл опекавшего его Джонатана Кумингу при помощи разворота и вколотил сверху через вышедшего на подстраховку Клэя Томпсона. Во время замедленного повтора комментатор отметил, что оба игрока «Уорриорз» сфолили.
Матч закончился победой победой «Голден Стэйт» – 122:109. Адетокумбо набрал 31 очко и сделал 8 подборов.
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