Яннис Адетокумбо вколотил сверху с сопротивлением двух игроков «Уорриорз»

Форвард в третьей четверти матча против исполнил мощный данк с сопротивлением двух игроков соперника.

Яннис получил мяч спиной к кольцу, обыграл опекавшего его при помощи разворота и вколотил сверху через вышедшего на подстраховку . Во время замедленного повтора комментатор отметил, что оба игрока «Уорриорз» сфолили.

Матч закончился победой победой «Голден Стэйт» – 122:109. Адетокумбо набрал 31 очко и сделал 8 подборов.

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