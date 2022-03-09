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    Уилл Феррелл в образе Джеки Муна поучаствовал в разминке «Голден Стэйт»

    Теги Голден Стэйт Клипперс НБА видео Клэй Томпсон Уилл Феррелл Баскетбол

    Знаменитый актер Уилл Феррелл в образе своего героя из фильма «Полупрофессионал» Джеки Муна принял участие в разминке «Голден Стэйт» перед матчем против «Клипперс».

    Выбежав на площадку во время разминки, актер удивил не только зрителей на трибунах, но и игроков «Уорриорз», в первую очередь Клэя Томпсона, который ранее признавался, что Джеки Мун является его любимым персонажем среди всех спортивных фильмов.

    Феррелл активно помогал «Уорриорз» разминаться, а в одном из эпизодов Томпсон забросил издали через руку актера.

    17 очков за 20 минут – Клэй Томпсон вернулся в НБА спустя 2,5 года и взорвал матч лучшим данком дня

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