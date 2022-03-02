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    Карл-Энтони Таунс набрал 39 очков в победном матче против «Голден Стэйт»

    Теги Голден Стэйт Миннесота НБА видео Стефен Карри Клэй Томпсон Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

    Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс набрал 39 очков и сделал 9 подборов в победном домашнем матче против одного из лидеров лиги «Голден Стэйт» (129:114).

    Лидер «Тимбервулвс» реализовал 14 из 22 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги, 8 из 11 с линии штрафных.

    Лучшим в составе «Уорриорз» был разыгрывающий Стефен Карри, который набрал 34 очка, реализовав 5 трехочковых из 14, а также сделал 5 подборов и 4 передачи.

    «Миннесота» играла без защитника Энтони Эдвардса, который пропустил матч из-за тендинита коленного сустава. В составе «Голден Стэйт» не было Клэя Томпсона, пропустившего вторую игру подряд из-за болезни.

    «Тимбервулвс» одержали шестую подряд победу над «Уорриорз» на своей площадке. Команда Карри проиграли шесть матчей из последних восьми.

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