Фрэнк Вогель – о Леброне: «В НБА еще не было человека, который бы так играл в его возрасте»

Главный тренер «Лейкерс» после матча с «Уизардс» (122:109) отдал должное форварду команды Леброну Джеймсу.

37-летний баскетболист в пятницу набрал 50 очков.

«Это Леброн Джеймс. Он очень хороший баскетболист. В НБА еще не было человека, который бы так играл в его возрасте, на данном этапе карьеры.

Сегодня Леброн выдал невероятный, незабываемый, эпичный перфоманс», – сказал Вогель.

Джеймс набирает как минимум 50 очков во втором домашнем матче подряд, в составе «Лейкерс» это третья игра форварда с подобной результативностью. В субботу во встрече с «Уорриорз» Леброн набрал рекордные для себя в нынешнем сезоне 56 очков.

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