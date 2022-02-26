Последние 30 секунд матча «Лейкерс» – «Клипперс» растянулись на 20 минут реального времени

Последние 30 секунд матча «Лейкерс» – (102:105) растянулись на 20 минут реального времени.

В концовке состоялись два длительных просмотра судьями повторов спорных моментов. Арбитры сперва определили, что заступил в аут. Затем выяснилось, что «Клипперс» нарушили правило 8 секунд за 17,8 секунды до завершения четвертой четверти, после чего получил право на спасительную атаку.

Главный тренер «Лейкерс» остался недоволен решением судей после первого повтора.

«Я категорически не согласен с решением. Полная ерунда. Мяч должен был остаться у нас», – заявил Вогель.

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