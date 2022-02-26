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    Последние 30 секунд матча «Лейкерс» – «Клипперс» растянулись на 20 минут реального времени

    Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА судьи Фрэнк Вогель Баскетбол

    Последние 30 секунд матча «Лейкерс» – «Клипперс» (102:105) растянулись на 20 минут реального времени.

    В концовке состоялись два длительных просмотра судьями повторов спорных моментов. Арбитры сперва определили, что Леброн Джеймс заступил в аут. Затем выяснилось, что «Клипперс» нарушили правило 8 секунд за 17,8 секунды до завершения четвертой четверти, после чего «Лейкерс» получил право на спасительную атаку.

    Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель остался недоволен решением судей после первого повтора.

    «Я категорически не согласен с решением. Полная ерунда. Мяч должен был остаться у нас», – заявил Вогель.

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