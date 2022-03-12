Леброн Джеймс набрал 50 очков в матче с «Уизардс»

Звездный форвард «Лейкерс» стал главным действующим лицом матча с «Уизардс» (122:109).

Джеймс записал на свой счет 50 очков.

Леброн провел на площадке 36 минут, реализовав 18 из 25 с игры, включая 6 из 9 из-за дуги, и 8 из 8 с линии. В его активе также 7 подборов и 6 передач.

37-летний Джеймс в 15-й раз за карьеру набирает 50 и более очков за матч.

Джеймс набирает как минимум 50 очков во втором домашнем матче подряд, в составе «Лейкерс» это третья игра форварда с подобной результативностью. В субботу во встрече с «Уорриорз» Леброн набрал рекордные для себя в нынешнем сезоне 56 очков.

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