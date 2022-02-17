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    Леброн набрал 33+8+6 с «Ютой», 15 очков пришлись на 4-ю четверть

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Юта Фрэнк Вогель Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде одержать победу над «Ютой» (106:101).

    Джеймс набрал 33 очка (14 из 23 с игры), 8 подборов, 6 передач и 2 перехвата за 40 минут.

    15 очков 37-летнего Джеймса пришлись на заключительную четверть.

    «Невероятное выступление Леброна. То, как он продолжает играть на данном этапе своей карьеры, как он ведет игру в четвертой четверти, его энергия, воля и решимость, все это на особенном уровне», – сказал главный тренер «озерников» Фрэнк Вогель.

    Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер

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