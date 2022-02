Леброн набрал 33+8+6 с «Ютой», 15 очков пришлись на 4-ю четверть

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде одержать победу над «Ютой» (106:101).

Джеймс набрал 33 очка (14 из 23 с игры), 8 подборов, 6 передач и 2 перехвата за 40 минут.

15 очков 37-летнего Джеймса пришлись на заключительную четверть.

«Невероятное выступление Леброна. То, как он продолжает играть на данном этапе своей карьеры, как он ведет игру в четвертой четверти, его энергия, воля и решимость, все это на особенном уровне», – сказал главный тренер «озерников» .

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер

👑 33 PTS | 8 REB | 6 AST | 2 STL 👑@KingJames was DOMINANT down the stretch scoring 15 points in the 4th quarter to overcome a 14 point deficit and secure the @Lakers WIN! #LakeShow pic.twitter.com/yrCVIEuKJq