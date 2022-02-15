Вогель под занавес тренировки «Лейкерс» в понедельник предложил каждому из игроков забросить по 25 штрафных

Тренировка «Лейкерс» в понедельник завершилась отработкой штрафных бросков.
Главный тренер «озерников» Фрэнк Вогель предложил каждому из игроков забросить по 25 штрафных, прежде чем они смогут покинуть зал.
В субботу в матче с «Голден Стэйт» лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс мог сравнять счет на последних секундах при «-3», когда бросал три штрафных, но смазал первую же попытку.
«Лейкерс» в нынешнем сезоне занимают 29-е место в НБА по проценту реализации штрафных (72,2%).
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