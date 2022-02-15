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    Вогель под занавес тренировки «Лейкерс» в понедельник предложил каждому из игроков забросить по 25 штрафных

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Фрэнк Вогель Баскетбол

    Тренировка «Лейкерс» в понедельник завершилась отработкой штрафных бросков.

    Главный тренер «озерников» Фрэнк Вогель предложил каждому из игроков забросить по 25 штрафных, прежде чем они смогут покинуть зал.

    В субботу в матче с «Голден Стэйт» лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс мог сравнять счет на последних секундах при «-3», когда бросал три штрафных, но смазал первую же попытку.

    «Лейкерс» в нынешнем сезоне занимают 29-е место в НБА по проценту реализации штрафных (72,2%).

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