Вогель под занавес тренировки «Лейкерс» в понедельник предложил каждому из игроков забросить по 25 штрафных

Тренировка в понедельник завершилась отработкой штрафных бросков.

Главный тренер «озерников» предложил каждому из игроков забросить по 25 штрафных, прежде чем они смогут покинуть зал.

В субботу в матче с «Голден Стэйт» лидер «Лейкерс» мог сравнять счет на последних секундах при «-3», когда бросал три штрафных, но смазал первую же попытку.

«Лейкерс» в нынешнем сезоне занимают 29-е место в НБА по проценту реализации штрафных (72,2%).

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