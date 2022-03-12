Домантас Сабонис: «Кингз» много лет не играли в плей-офф. Наша цель – изменить ситуацию»

Центровой Домантас Сабонис, который перед дедлайном перешел из «Индианы» в , рад, что участвует в строительстве новой команды, и хочет провести за «Кингз» как можно больше сезонов.

«Плохо, что «Кингз» так много лет не играли в плей-офф, но наша цель заключается именно в том, чтобы изменить ситуацию. Мы должны изменить перспективу этого клуба и мнение людей.

Мы рады, что можем принять участие в строительстве команды. Я хочу оставаться здесь как можно дольше. Все должно пройти хорошо, и я счастлив, что я здесь. Это потрясающе. Болельщики – отличные», — сказал Сабонис.

«Кингз» последний раз играли в плей-офф в 2006 году.

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