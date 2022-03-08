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    «Сакраменто» выиграл 3 матча после обмена Тайриза Халибертона, столько же побед у «Индианы»

    Теги Индиана Сакраменто НБА Домантас Сабонис Тайриз Халибертон Баскетбол

    «Сакраменто» одержал три победы в десяти матчах после обмена разыгрывающего Тайриза Халибертона.

    Нынешняя команда Халибертона «Индиана» записала в свой актив такой же результат.

    Перед дедлайном «Кингз» отправили Халибертона в «Пейсерс», получив взамен форварда Домантаса Сабониса.

    Ожидалось, что такая сделка позволит калифорнийскому клубу улучшить результаты и побороться за выход в плей-офф нынешнего сезона.

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