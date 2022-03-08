«Сакраменто» выиграл 3 матча после обмена Тайриза Халибертона, столько же побед у «Индианы»

«Сакраменто» одержал три победы в десяти матчах после обмена разыгрывающего Тайриза Халибертона.
Нынешняя команда Халибертона «Индиана» записала в свой актив такой же результат.
Перед дедлайном «Кингз» отправили Халибертона в «Пейсерс», получив взамен форварда Домантаса Сабониса.
Ожидалось, что такая сделка позволит калифорнийскому клубу улучшить результаты и побороться за выход в плей-офф нынешнего сезона.
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