«Сакраменто» выиграл 3 матча после обмена Тайриза Халибертона, столько же побед у «Индианы»

одержал три победы в десяти матчах после обмена разыгрывающего .

Нынешняя команда Халибертона записала в свой актив такой же результат.

Перед дедлайном «Кингз» отправили Халибертона в «Пейсерс», получив взамен форварда .

Ожидалось, что такая сделка позволит калифорнийскому клубу улучшить результаты и побороться за выход в плей-офф нынешнего сезона.

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