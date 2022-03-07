Кевин Гарнетт: «Мой любимый европейский игрок всех времен – Арвидас Сабонис. Он был просто монстром»

Знаменитый игрок НБА Кевин Гарнетт рассказал о влиянии, которое на него оказал легендарный литовский центровой .

«Мой любимый европейский игрок всех времен – Арвидас Сабонис. Он родом из Литвы. У меня были записи его матчей в составе сборной СССР. Он был настоящим монстром. В 88 году он достойно сражался с Юингом и Робинсоном на Олимпиаде (прим. Sports.ru – на самом деле Юинг не играл на Олимпиаде-88, с ним Сабонис встретился уже в составе сборной Литвы в полуфинале следующих ОИ-92).

Он дал нам всем понять, что американцы не единственные, кто умеет играть в баскетбол. С ростом 220 см он играл на всех позициях, обладал хорошим прыжком, использовал обе руки, был подвижным, гибким. И очень умным.

В 95 году я встретил Арвидаса в раздевалке на арене «Alamodome» в Сан-Антонио. Он был там с женой и одним из сыновей, у того была сумасшедшая прическа. Говоря с сильным акцентом и во властной манере, Арвидас очаровал всех нас историями о сражениях с величайшими игроками. Я просто сидел там. Я мог бы слушать его часами.

Собственная профессиональная история Арвидаса завершилась печально, потому что он порвал оба ахилловых сухожилия. Любой скажет вам, что после таких травм вы уже никогда не будете прежним. Вы никогда не будете таким резким, как раньше. К счастью, его сыном с сумасшедшей прической был , который и сам попал в НБА в 2016 году. Я считаю папу Домантаса одним из своих героев», – написал Гарнетт в своей книге.

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