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    Домантас Сабонис – о поражении от «Нью-Йорка»: «В трех или четырех матчах мы просто отдали свое преимущество так же, как сегодня»

    Теги Сакраменто НБА Домантас Сабонис Баскетбол

    Форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис прокомментировал поражение команды в матче с «Нью-Йорком» (115:131).

    «Эта игра просто разочаровала. Чувствую, что мы наращиваем преимущество, когда играем правильно. И мы просто не можем выйти на вторую половину так, чтобы закрепить результат. Это расстраивает особенно, когда вы боретесь за место в таблице. В трех или четырех матчах мы просто отдали свое преимущество так же, как сегодня. Обидно, когда ты не можешь выиграть», – сказал игрок.

    После перехода Сабониса «Кингз» выиграли три матча из десяти. Клуб идет на 13 месте в Западной конференции.

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