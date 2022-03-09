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    Домантас Сабонис дисквалифицирован на один матч за агрессивное поведение с арбитром

    Теги Сакраменто НБА судьи Домантас Сабонис Баскетбол

    Форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис получил дисквалификацию за агрессивное поведение в матче с «Нью-Йорком» (115:131).

    Эпизод произошел в заключительной четверти матча. Сабонису не понравилось решение арбитра, который зафиксировал нарушение правил на игроке «Никс».

    Форвард вступил в активные споры с рефери и подтолкнул его грудью. За это НБА вынесла игроку наказание в виде пропуска одной игры чемпионата.

    В десяти матчах за «Сакраменто» Сабонис набирает в среднем 17,4 очка, 12,8 подбора и 5,9 передачи. «Кингз» с показателями 24-43 занимают 13 место в Западной конференции.

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