Домантас Сабонис дисквалифицирован на один матч за агрессивное поведение с арбитром

Форвард получил дисквалификацию за агрессивное поведение в матче с «Нью-Йорком» (115:131).

Эпизод произошел в заключительной четверти матча. Сабонису не понравилось решение арбитра, который зафиксировал нарушение правил на игроке «Никс».

Форвард вступил в активные споры с рефери и подтолкнул его грудью. За это НБА вынесла игроку наказание в виде пропуска одной игры чемпионата.

В десяти матчах за «Сакраменто» Сабонис набирает в среднем 17,4 очка, 12,8 подбора и 5,9 передачи. «Кингз» с показателями 24-43 занимают 13 место в Западной конференции.

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