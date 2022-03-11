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    Кевин Дюрэнт: «Мы не дали Хардену поймать ритм. У него 3 из 17 с игры»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Баскетбол

    Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт рассказал о том, за счет чего команде удалось сдержать защитника «Сиксерс» Джеймса Хардена.

    «Игра Хардена во многом зависит от штрафных, он старается почаще вставать на линию. Когда ему удается проходить под кольцо и зарабатывать штрафные, то он обретает ритм. Но мы не позволили ему этого сделать. Сегодня он исполнил лишь две попытки. У него 3 из 17 с игры.

    То, как мы сыграли против Хардена, стало важным фактором общего успеха», – заявил Дюрэнт.

    «Филадельфия» в четверг потерпела первое поражение с Харденом в составе (120:129). Защитник реализовал лишь 3 из 17 с игры, набрав 11 очков.

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