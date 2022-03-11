Кевин Дюрэнт: «Мы не дали Хардену поймать ритм. У него 3 из 17 с игры»

Звездный форвард «Нетс» рассказал о том, за счет чего команде удалось сдержать защитника «Сиксерс» .

«Игра Хардена во многом зависит от штрафных, он старается почаще вставать на линию. Когда ему удается проходить под кольцо и зарабатывать штрафные, то он обретает ритм. Но мы не позволили ему этого сделать. Сегодня он исполнил лишь две попытки. У него 3 из 17 с игры.

То, как мы сыграли против Хардена, стало важным фактором общего успеха», – заявил Дюрэнт.

в четверг потерпела первое поражение с Харденом в составе (120:129). Защитник реализовал лишь 3 из 17 с игры, набрав 11 очков.

«Мои бы обыграли Америку с Джорданом и Юингом». Из-за бойкота на Олимпиаду-1984 не поехала самая сильная сборная СССР