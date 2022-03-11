Чарльз Баркли: «Сиксерс» должны выиграть чемпионат в ближайшие два года, иначе они провели худшую сделку в истории»

Бывший игрок «Сиксерс», эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что у обновленной команды из Филадельфии не так много времени на то, чтобы завоевать чемпионский титул.

«У Хардена возникают проблемы в важных, решающих матчах. Если вспомнить его историю в «Хьюстоне», они должны были проходить «Голден Стэйт», пусть и потеряли Криса Пола. Джеймс отличный игрок, он по праву заслужил свою звездную репутацию. И все же когда наступает решающий момент и на него обращены все взоры, он играет ужасно. Сегодня он не сделал ничего, чтобы переубедить нас.

«Сиксерс» необходимо выигрывать чемпионат в ближайшие два года, иначе они провели худшую сделку в истории. Что мне не понравилось в этом обмене. «Бруклин» будет иметь в составе Дюрэнта, Ирвинга и Симмонса, наверное, еще лет десять. «Сиксерс» же необходимо выигрывать в этом сезоне, или в следующем. Это мое личное мнение», – заявил Баркли.

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«Филадельфия» в четверг потерпела первое поражение с Харденом в составе, крупно уступив «Бруклину» (100:129). Защитник реализовал 3 из 17 с игры.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем