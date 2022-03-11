«Филадельфия» потерпела первое поражение с Харденом в составе. Защитник реализовал 3 из 17 с игры

«Филадельфия» в четверг потерпела крупное домашнее поражение в матче с «Бруклином» – 100:129.
«Сиксерс» впервые проиграли с Джеймсом Харденом в составе. После февральского обмена результат «76-х» со звездным защитником на площадке составлял 5-0.
Харден в матче против своей бывшей команды реализовал лишь 3 из 17 с игры, набрав 11 очков.
«У нас сегодня просто не было того запала, в котором мы нуждались», – заявил Харден после матча.
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