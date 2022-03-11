«Филадельфия» потерпела первое поражение с Харденом в составе. Защитник реализовал 3 из 17 с игры

в четверг потерпела крупное домашнее поражение в матче с – 100:129.

«Сиксерс» впервые проиграли с в составе. После февральского обмена результат «76-х» со звездным защитником на площадке составлял 5-0.

Харден в матче против своей бывшей команды реализовал лишь 3 из 17 с игры, набрав 11 очков.

«У нас сегодня просто не было того запала, в котором мы нуждались», – заявил Харден после матча.

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