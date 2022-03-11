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    «Филадельфия» потерпела первое поражение с Харденом в составе. Защитник реализовал 3 из 17 с игры

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

    «Филадельфия» в четверг потерпела крупное домашнее поражение в матче с «Бруклином» – 100:129.

    «Сиксерс» впервые проиграли с Джеймсом Харденом в составе. После февральского обмена результат «76-х» со звездным защитником на площадке составлял 5-0.

    Харден в матче против своей бывшей команды реализовал лишь 3 из 17 с игры, набрав 11 очков.

    «У нас сегодня просто не было того запала, в котором мы нуждались», – заявил Харден после матча.

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