Леброн оценил перепалку Эмбиида и Дюрэнта после жесткого фола

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид и форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт устроили перепалку под занавес первой четверти матча между командами в четверг после жесткого фола на лидере филадельфийской команды.
Момент оценил звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.
«Мне очень понравилось, что судьи дали Кей Ди и Джоэлу возможность нормально пообщаться и обошлись без технических! Классно получилось! Они правильно разобрались в ситуации», – написал Джеймс в твиттере.
«Бруклин» победил со счетом 129:100.
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