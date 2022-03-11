Наверх
Sports.ru NBA

    Леброн оценил перепалку Эмбиида и Дюрэнта после жесткого фола

    Теги Леброн Джеймс Бруклин Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт судьи Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид и форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт устроили перепалку под занавес первой четверти матча между командами в четверг после жесткого фола на лидере филадельфийской команды.

    Момент оценил звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

    «Мне очень понравилось, что судьи дали Кей Ди и Джоэлу возможность нормально пообщаться и обошлись без технических! Классно получилось! Они правильно разобрались в ситуации», – написал Джеймс в твиттере.

    «Бруклин» победил со счетом 129:100.

    Итоги NCAA-2022: Гонзага на вершине, Джонни Дэвис – лучший, Банкеро опередил всех новичков

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные