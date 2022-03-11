Леброн оценил перепалку Эмбиида и Дюрэнта после жесткого фола

Центровой «Сиксерс» и форвард «Нетс» устроили перепалку под занавес первой четверти матча между командами в четверг после жесткого фола на лидере филадельфийской команды.

Момент оценил звездный форвард «Лейкерс» .

«Мне очень понравилось, что судьи дали Кей Ди и Джоэлу возможность нормально пообщаться и обошлись без технических! Классно получилось! Они правильно разобрались в ситуации», – написал Джеймс в твиттере.

«Бруклин» победил со счетом 129:100.

Итоги NCAA-2022: Гонзага на вершине, Джонни Дэвис – лучший, Банкеро опередил всех новичков