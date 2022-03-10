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    Джей Уильямс – об отказе Леброна от броска на победу: «Это убивает спор о том, является ли Джеймс величайшим игроком в истории»

    Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА Джей Уильямс Баскетбол

    Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс раскритиковал звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса за то, что тот не стал бросать на победу в концовке основного времени матча против «Хьюстона» (130:139 ОТ).

    «Когда у тебя есть шанс затолкать защитника под кольцо и закончить игру в основное время, но ты решаешь передать мяч Кармело Энтони, я хочу прекратить спор. Я поднимаю руки вверх. Я думаю: «Вот что люди будут использовать против тебя, Леброн».

    Этот эпизод убивает весь спор о том, является ли Леброн величайшим игроком в истории», – сказал Уильямс.

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