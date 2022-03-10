Джей Уильямс – об отказе Леброна от броска на победу: «Это убивает спор о том, является ли Джеймс величайшим игроком в истории»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс раскритиковал звездного форварда «Лейкерс» за то, что тот не стал бросать на победу в концовке основного времени матча против (130:139 ОТ).

«Когда у тебя есть шанс затолкать защитника под кольцо и закончить игру в основное время, но ты решаешь передать мяч Кармело Энтони, я хочу прекратить спор. Я поднимаю руки вверх. Я думаю: «Вот что люди будут использовать против тебя, Леброн».

Этот эпизод убивает весь спор о том, является ли Леброн величайшим игроком в истории», – сказал Уильямс.

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