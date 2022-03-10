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    Леброн Джеймс объяснил, почему не стал бросать на победу: «Кармело находился в гораздо лучшей позиции для броска, чем я»

    Теги Леброн Джеймс Кармело Энтони Хьюстон Лейкерс НБА видео Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему не стал сам бросать в последней атаке основного времени матча против «Хьюстона» (130:139 ОТ) и доверил решающий бросок Кармело Энтони.

    «Во время прохода у меня была возможность бросить, безусловно. Но потом на меня вышел Дэвид Нваба. Я сделал два шага и оказался за щитом. Я немного потерял равновесие.

    Я мог попытаться исполнить лэй-ап с обратной стороны, но был в плохом положении для броска. Мне показалось, что Мело находится в гораздо лучшей позиции для броска, чем я. Все просто», – сказал Леброн.

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