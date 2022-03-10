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    Кевин Дюрэнт: «Почему мы вечно сравниваем Джордана и Леброна, будто они собираются играть друг против друга?»

    Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

    Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт не захотел выбирать лучшего между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.

    «Эм Джей никогда бы не стал играть против Леброна во время матча. Думаю, то же самое с Леброном. Нет ничего, что можно было бы сравнить с тем, что сделал Майкл Джордан. Это было нечто такое, совершенно иное. Понимаете меня? Оба они являют собой то, чего до них никогда никто не видел. Оба уникальны, у обоих свои собственные области величия.

    Почему мы вечно сравниваем этих парней, будто они собираются играть друг против друга? Посмотрите на то, что они смогли сделать, не сравнивая, оба просто невероятны. И это выходит за рамки игры в баскетбол. Мне доводилось слышать, как люди говорят: «Да ты Леброн в своем деле». Так что он тоже на этом уровне», – заявил Дюрэнт.

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