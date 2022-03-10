Джеймс Уорти: «Лейкерс» не верят в то, что делают»

Прославленный игрок «Лейкерс», эксперт Джеймс Уорти рассказал об одной из проблем калифорнийской команды.
В среду «Лейкерс» уступили «Рокетс» (130:139 ОТ), которые сыграли без двух стартеров и имели 2-17 в последних 19 матчах.
«Нельзя сказать, что от них совсем ничего не осталось, но команде точно не хватает упорства, воли на то, чтобы выбраться из всей этой ситуации.
Не очень похоже на то, что «Лейкерс» верят в то, что делают», – заявил Уорти.
В одном из эпизодов овертайма матча с «Хьюстоном» Леброн Джеймс без энтузиазма вернулся в защиту после промаха Расселла Уэстбрука из-под кольца.
В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока
absolute destruction of the Lakers by the Houston Rockets. watch LeBron after this Westbrook missed layup. pic.twitter.com/9Ue1nkUPco— Rob Perez (@WorldWideWob) March 10, 2022