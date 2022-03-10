Скип Бэйлесс: «У «Лейкерс» нет игрока, способного забросить решающий мяч»

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс раскритиковал звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса за то, что тот не стал бросать на победу в концовке основного времени матча против «Хьюстона» (130:139 ОТ).
«Самая большая проблема «Лейкерс» в том, что у них нет игрока, способного забросить решающий мяч.
В очередной раз в этом сезоне Леброну Джеймсу не удалось решить исход матча в концовке, и это закончилось очередным поражением. Это самый ужасный проигрыш в проигранном сезоне», – написал Бэйлесс.
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