Скип Бэйлесс: «У «Лейкерс» нет игрока, способного забросить решающий мяч»

Известный спортивный эксперт раскритиковал звездного форварда «Лейкерс» за то, что тот не стал бросать на победу в концовке основного времени матча против (130:139 ОТ).

«Самая большая проблема «Лейкерс» в том, что у них нет игрока, способного забросить решающий мяч.

В очередной раз в этом сезоне Леброну Джеймсу не удалось решить исход матча в концовке, и это закончилось очередным поражением. Это самый ужасный проигрыш в проигранном сезоне», – написал Бэйлесс.

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