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    Скип Бэйлесс: «У «Лейкерс» нет игрока, способного забросить решающий мяч»

    Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА Скип Бэйлесс Баскетбол

    Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс раскритиковал звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса за то, что тот не стал бросать на победу в концовке основного времени матча против «Хьюстона» (130:139 ОТ).

    «Самая большая проблема «Лейкерс» в том, что у них нет игрока, способного забросить решающий мяч.

    В очередной раз в этом сезоне Леброну Джеймсу не удалось решить исход матча в концовке, и это закончилось очередным поражением. Это самый ужасный проигрыш в проигранном сезоне», – написал Бэйлесс.

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