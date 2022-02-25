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    Билл Симмонс: «Эмбиид продвигал вариант с приобретением Била»

    Теги Филадельфия НБА Вашингтон Джеймс Харден Дэрил Мори Брэдли Бил Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Известный журналист Билл Симмонс заявил, что звездный центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид хотел объединить усилия с защитником «Уизардс» Брэдли Билом.

    «76-е» перед дедлайном выменяли из «Нетс» Джеймса Хардена.

    «Частично вся эта история с обменом затянулась в связи с тем, что «Сиксерс» хотели заполучить Хардена. Конечно, речь о Дэриле Мори, тот для него свой. Но Эмбиид очень хотел видеть в команде Била, ему казалось, что он лучше вписывается. Он продвигал, активно продвигал этот вариант», – рассказал Симмонс.

    По словам Симмонса, Эмбиида не смущало даже то, что Бил с высокой вероятностью пропустит остаток сезона из-за травмы запястья.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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