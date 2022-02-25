Билл Симмонс: «Эмбиид продвигал вариант с приобретением Била»

Известный журналист Билл Симмонс заявил, что звездный центровой «Сиксерс» хотел объединить усилия с защитником «Уизардс» .

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«Частично вся эта история с обменом затянулась в связи с тем, что «Сиксерс» хотели заполучить Хардена. Конечно, речь о , тот для него свой. Но Эмбиид очень хотел видеть в команде Била, ему казалось, что он лучше вписывается. Он продвигал, активно продвигал этот вариант», – рассказал Симмонс.

По словам Симмонса, Эмбиида не смущало даже то, что Бил с высокой вероятностью пропустит остаток сезона из-за травмы запястья.

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