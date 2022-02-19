Кристапс Порзингис: «Будет очень интересно играть в одной команде с Брэдли Билом»

Новобранец «Уизардс» поделился ожиданиями от совместного выступления с многолетним лидером команды .

«Бил – невероятный игрок. Один из тех, которые обращают на себя внимание обороняющихся игроков, освобождая партнеров. Я рассчитываю делать то же самое, предоставлять товарищам возможности для открытых бросков.

Будет очень интересно играть в одной команде с Брэдли. Это опытный игрок, который понимает баскетбол, поиграл в плей-офф. Чем быстрее мы вместе окажемся на паркете, даже если это будут тренировки, тем быстрее начнем понимать друг друга и будем вместе прогрессировать», – заявил Порзингис.

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