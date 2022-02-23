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    Скаут НБА: «Я бы не стал этим летом отдавать Тайлера Хирро в обмене на Брэдли Била»

    Теги Майами НБА Вашингтон Брэдли Бил Тайлер Хирро Баскетбол

    По мнению скаута одного из клубов Восточной конференции, Тайлер Хирро должен был стать участником Матча всех звезд-2022 и «Майами» не стоит включать молодого защитника в возможную сделку по приобретению Брэдли Била.

    «Его лишили Матча всех звезд. Он должен был быть там. Он лучший шестой игрок лиги в этом сезоне, игрок уровня Матча звезд.

    Тот факт, что теперь он сам может создать возможность для броска и бросить по кольцу, вывел его на совершенно новый уровень. Лу Уильямс получил награду лучшему запасному трижды, а Хирро лучше, чем Лу Уильямс.

    Я бы не стал этим летом отдавать Хирро в обмене на Брэдли Била. Между ними не такая большая разница, чтобы делать это сейчас», – сказал скаут.

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