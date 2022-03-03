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    Брэдли Бил заявил, что склоняется к подписанию нового контракта с «Вашингтоном»

    Теги возможные переходы НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

    Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил во время общения с репортерами признался, что склоняется к подписанию нового контракта с клубом в предстоящем межсезонье.

    Бил будет иметь право подписать 5-летний контракт на 246 миллионов долларов с «Уизардс», если откажется от опции продления действующего соглашения на сезон-2022/23.

    Бил выбыл до конца сезона из-за разрыва сухожилия левой кисти.

    В этом сезоне Бил набирал в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при 30% попадания из-за дуги.

    Забытый клуб, где играл первый темнокожий игрок НБА: назывался «Вашингтон Кэпитолз» (да-да, через «о»), доминировал, но исчез без единого титула

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