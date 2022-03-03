Брэдли Бил заявил, что склоняется к подписанию нового контракта с «Вашингтоном»

Атакующий защитник «Вашингтона» во время общения с репортерами признался, что склоняется к подписанию нового контракта с клубом в предстоящем межсезонье.

Бил будет иметь право подписать 5-летний контракт на 246 миллионов долларов с «Уизардс», если откажется от опции продления действующего соглашения на сезон-2022/23.

Бил выбыл до конца сезона из-за разрыва сухожилия левой кисти.

В этом сезоне Бил набирал в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при 30% попадания из-за дуги.

Забытый клуб, где играл первый темнокожий игрок НБА: назывался «Вашингтон Кэпитолз» (да-да, через «о»), доминировал, но исчез без единого титула