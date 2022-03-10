Джейсон Уильямс: «Не уверен, что Кобе входит в пятерку величайших игроков в истории «Лейкерс»

Бывший разыгрывающий НБА Джейсон Уильямс в шоу «Players Choice» рассказал о том, какое место в его списке величайших игроков всех времен занимает легенда «Лейкерс» .

«Кобе не так высоко в моем списке, как вы могли бы подумать. Я даже не уверен, что он входит в пятерку величайших игроков в истории «Лейкерс», – сказал Уильямс.

За свою карьеру Брайант выиграл пять титулов чемпиона НБА, одну награду MVP лиги, две награды MVP финальной серии, а также два раза становился самым результативным игроком сезона.

20 лет назад «Лейкерс» уже собирали суперкоманду из ветеранов. Это закончилось ядерной зимой