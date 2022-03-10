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    Джейсон Уильямс: «Не уверен, что Кобе входит в пятерку величайших игроков в истории «Лейкерс»

    Теги Лейкерс Кобе Брайант Джейсон Уильямс НБА Баскетбол

    Бывший разыгрывающий НБА Джейсон Уильямс в шоу «Players Choice» рассказал о том, какое место в его списке величайших игроков всех времен занимает легенда «Лейкерс» Кобе Брайант.

    «Кобе не так высоко в моем списке, как вы могли бы подумать. Я даже не уверен, что он входит в пятерку величайших игроков в истории «Лейкерс», – сказал Уильямс.

    За свою карьеру Брайант выиграл пять титулов чемпиона НБА, одну награду MVP лиги, две награды MVP финальной серии, а также два раза становился самым результативным игроком сезона.

    20 лет назад «Лейкерс» уже собирали суперкоманду из ветеранов. Это закончилось ядерной зимой

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