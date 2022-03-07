Футболка, в которой Кобе Брайант разминался перед матчем с 81 очком, продана за 277 тысяч долларов

Футболка, в которой легенда НБА Кобе Брайант разминался перед историческим матчем против «Торонто» 2006 года, была продана в воскресенье на аукционе Sotheby’s за 277 200 долларов.

Сообщается, что Брайант за свою карьеру надевал эту футболку еще шесть раз.

Легендарный матч состоялся 22 января в Staples Center. Брайант принес своей команде 81 очко, а также сделал 6 подборов, 2 передачи, 3 перехвата и блок-шот. Лишь одному игроку в истории НБА удалось набрать больше очков за один матч – Уилту Чемберлену (100).

Кроссовки, в которых Кобе провел тот матч, находятся в Зале баскетбольной славы, а игровая майка принадлежит семье Брайанта.

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