Чарльз Баркли: «Кобе Брайант чуть не стал ведущим «Inside The NBA»

Легенда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли в подкасте Дрэймонда Грина рассказал, как Кобе Брайант после завершения спортивной карьеры чуть не стал постоянным ведущим шоу «Inside the NBA».

фактически подписал с нами контракт, но потом ему сказали, что надо участвовать в большом количестве радиошоу. К примеру, я работаю на радио каждый день с понедельника по четверг. И он ответил: «Нет, я не хочу всем этим заниматься».

Наверное, не больше десяти человек в мире знают о том, что Кобе фактически подписал с нами контракт. Ему сказали: «Нужно продвигать шоу, Кобе». И в итоге он сказал: «Нет, я не буду всем этим заниматься», – рассказал Баркли.

Это лучшее шоу на спортивном телевидении: целуют задницу осла, меняют грязные подгузники и не смотрят игры