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    Гэри Пэйтон: «Кобе Брайант собирался изменить женский баскетбол, и это происходит сейчас»

    Теги Кобе Брайант Гэри Пэйтон женская НБА НБА Баскетбол

    Член зала славы Гэри Пэйтон рассказал о планах легендарного игрока «Лейкерс» Кобе Брайанта относительно женского баскетбола.

    «Молодой человек, которому был всего 41 год, собирался изменить женский баскетбол, и это происходит сейчас. И я по-прежнему в шоке спустя два года, как он ушел. У меня дома так много фотографий с ним. Это невероятно. У меня есть все его книги, которые до сих пор стоят там же, и все такое. Как будто, я даже не знаю, хочется увидеться с ним еще множество раз», – сказал Пэйтон.

    Кобе Брайант и его дочь Джанна погибли в результате крушения вертолета 26 января 2020 года.

    Женская НБА назвала их именем награду за развитие женского баскетбола, которая впервые была вручена во время Уикенда всех звезд-2022.

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