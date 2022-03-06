Гэри Пэйтон: «Кобе Брайант собирался изменить женский баскетбол, и это происходит сейчас»

Член зала славы рассказал о планах легендарного игрока «Лейкерс» относительно женского баскетбола.

«Молодой человек, которому был всего 41 год, собирался изменить женский баскетбол, и это происходит сейчас. И я по-прежнему в шоке спустя два года, как он ушел. У меня дома так много фотографий с ним. Это невероятно. У меня есть все его книги, которые до сих пор стоят там же, и все такое. Как будто, я даже не знаю, хочется увидеться с ним еще множество раз», – сказал Пэйтон.

Кобе Брайант и его дочь Джанна погибли в результате крушения вертолета 26 января 2020 года.

Женская НБА назвала их именем награду за развитие женского баскетбола, которая впервые была вручена во время Уикенда всех звезд-2022.