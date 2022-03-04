Джа Морэнт идет на 5-м месте в истории НБА по результативности в 22 года

Теги Кармело Энтони Кобе Брайант Мемфис Шакил О′Нил Кевин Дюрэнт Джа Морэнт Баскетбол

Восходящая звезда «Мемфиса» Джа Морэнт в нынешнем сезоне набирает 27,6 очка в среднем за матч.

Морэнт на данный момент занимает пятое место в истории НБА по результативности в 22 года. Больше него в этом возрасте набирали только Шакил О’Нил (29,3), Кармело Энтони (28,9), Кобе Брайант (28,5) и Кевин Дюрэнт (27,7).

Учитываются только сезоны после объединения НБА и АБА в 1976 году.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

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