Джа Морэнт идет на 5-м месте в истории НБА по результативности в 22 года

Восходящая звезда «Мемфиса» Джа Морэнт в нынешнем сезоне набирает 27,6 очка в среднем за матч.
Морэнт на данный момент занимает пятое место в истории НБА по результативности в 22 года. Больше него в этом возрасте набирали только Шакил О’Нил (29,3), Кармело Энтони (28,9), Кобе Брайант (28,5) и Кевин Дюрэнт (27,7).
Учитываются только сезоны после объединения НБА и АБА в 1976 году.
Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна