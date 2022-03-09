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    Джеймс Уайзмен сыграет два матча в G-лиге

    Теги Голден Стэйт НБА G-лига Джеймс Уайзмен Баскетбол

    Центровой «Голден Стэйт» Джеймс Уайзмен получил разрешение врачей перейти на следующий этап реабилитации после травмы колена. 20-летний игрок проведет два матча за команду G-лиги «Санта-Крус» — против «Стоктона» в четверг и против «Игнайт» в воскресенье. 

    Уайзмен продолжает набирать форму после длительного отсутствия из-за разрыва мениска. Центровой не играет с апреля прошлого года.

    Изначально планировалось, что 2-й номер драфта-2020 вернется в строй в начале сезона. В середине декабря центровой перенес небольшую операцию на колене, что отсрочило его возвращение.

    «Американские горки», или половина сезона «Уорриорз»

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