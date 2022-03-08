Стив Керр – о поражениях «Голден Стэйт»: «Мы должны пройти через огонь, чтобы создать броню»

Главный тренер прокомментировал неудачное выступление команды в последних матчах.

«Мне нравится направление, в котором мы движемся. Я в восторге от того, что нас ждет впереди и чего мы можем достичь. Мне нравится, что парни возвращаются после травм и придают нашему составу глубину. Я иногда говорил вам это на прошлой неделе. Но мы должны пройти через огонь, чтобы создать броню, которая нам нужна. И сейчас мы проходим через огонь. Я не сомневаюсь, что мы сумеем преодолеть этот период, но весело не будет», – заявил Керр.

«Уорриорз» ждут возвращения после травм нескольких ключевых игроков. Команда проиграла пять матчей подряд и опустилась на третье место в Западной конференции.

«Американские горки», или половина сезона «Уорриорз»