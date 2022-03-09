Кайри Ирвинг – пятый игрок в истории НБА, проведший больше одного матча с 50 очками и 75% с игры

Разыгрывающий Кайри Ирвинг во второй раз в карьере набрал в одном матче 50+ очков, реализовав 75+ процентов бросков с игры. Ирвинг стал пятым игроком в истории НБА, на счету которого как минимум два таких матчей.

провел восемь таких матчей, – три, и Эдриан Дэнтли – по два. Примечательно, что среди защитников это удалось только Джордану и Ирвингу.

Во вторник в победном гостевом матче против (132:121) Ирвинг набрал 50 очков, реализовав 15 из 19 с игры, 9 из 12 из-за дуги, 11 из 13 с линии штрафных.

«У меня есть ответ на любое действие». Кайри Ирвинг – лучший дриблер в истории НБА