Кайри Ирвинг – пятый игрок в истории НБА, проведший больше одного матча с 50 очками и 75% с игры

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг во второй раз в карьере набрал в одном матче 50+ очков, реализовав 75+ процентов бросков с игры. Ирвинг стал пятым игроком в истории НБА, на счету которого как минимум два таких матчей.
Уилт Чемберлен провел восемь таких матчей, Майкл Джордан – три, Карл Мэлоун и Эдриан Дэнтли – по два. Примечательно, что среди защитников это удалось только Джордану и Ирвингу.
Во вторник в победном гостевом матче против «Шарлотт» (132:121) Ирвинг набрал 50 очков, реализовав 15 из 19 с игры, 9 из 12 из-за дуги, 11 из 13 с линии штрафных.
«У меня есть ответ на любое действие». Кайри Ирвинг – лучший дриблер в истории НБА