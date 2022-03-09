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    Кайри Ирвинг – пятый игрок в истории НБА, проведший больше одного матча с 50 очками и 75% с игры

    Теги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Шарлотт Бруклин НБА Карл Мэлоун Эдриан Дэнтли Кайри Ирвинг Баскетбол

    Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг во второй раз в карьере набрал в одном матче 50+ очков, реализовав 75+ процентов бросков с игры. Ирвинг стал пятым игроком в истории НБА, на счету которого как минимум два таких матчей.

    Уилт Чемберлен провел восемь таких матчей, Майкл Джордан – три, Карл Мэлоун и Эдриан Дэнтли – по два. Примечательно, что среди защитников это удалось только Джордану и Ирвингу.

     Во вторник в победном гостевом матче против «Шарлотт» (132:121) Ирвинг набрал 50 очков, реализовав 15 из 19 с игры, 9 из 12 из-за дуги, 11 из 13 с линии штрафных.

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