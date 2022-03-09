Кайри Ирвинг забросил 9 трехочковых и набрал 50 очков в победном матче против «Шарлотт»

Разыгрывающий Кайри Ирвинг реализовал 9 трехочковых бросков и набрал 50 очков в победном гостевом матче против (132:121).

Иринг установил личный рекорд сезона по количеству набранных очков в одном матче. «Нетс» прервали серию из четырех поражений подряд.

Кайри реализовал 15 из 19 с игры, 9 из 12 из-за дуги, 11 из 13 с линии штрафных, а также сделал 6 передач, 3 подбора, 1 перехват, 1 блок-шот и 3 потери за 37,5 минуты.

Согласно Basketball Reference, Ирвинг стал одним из 22 игроков в истории НБА, которые пять раз или больше набирали 50+ очков в одном матче. Его рекорд карьеры – 57 очков, набранные 12 марта 2015 года в победном матче «Кливленда» против «Сан-Антонио».

«У меня есть ответ на любое действие». Кайри Ирвинг – лучший дриблер в истории НБА