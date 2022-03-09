Кайри Ирвинг: «Мы обязаны были сегодня победить»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг прокомментировал 50 очков, набранные им в победном гостевом матче против «Шарлотт» (132:121).
«Мы обязаны были сегодня победить. Я не имею в виду, что другие матчи менее важны, но иногда ты погружаешься так глубоко, где тебя ничто не отвлекает, и выходишь на площадку с одной целью.
В такие моменты я становлюсь менее разговорчивым, а по моему выражению лица видно, что я готов сделать все, что необходимо для победы», – сказал Ирвинг.
«Нетс» прервали свою серию из четырех поражений подряд.
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