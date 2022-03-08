Стив Керр: «Отдал бы приз MVP Николе Йокичу»

Главный тренер заявил, что если бы мог проголосовать за самого ценного игрока сезона НБА, то выбрал бы центрового Николу Йокича.

В понедельник серб оформил трипл-дабл и стал автором ключевого попадания с фолом в игре с «Уорриорз».

«Отдал бы приз MVP Николе Йокичу.

Йокич потрясающе сыграл против нас. Он делал товарищей по команде лучше, он так сильно усложнил нам игру в защите. Никола играет в баскетбол в своем особом легком темпе», – заявил Керр.

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