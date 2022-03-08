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    Стив Керр: «Отдал бы приз MVP Николе Йокичу»

    Теги Денвер Голден Стэйт НБА Стив Керр Никола Йокич Баскетбол

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что если бы мог проголосовать за самого ценного игрока сезона НБА, то выбрал бы центрового «Денвера» Николу Йокича.

    В понедельник серб оформил трипл-дабл и стал автором ключевого попадания с фолом в игре с «Уорриорз».

    «Отдал бы приз MVP Николе Йокичу.

    Йокич потрясающе сыграл против нас. Он делал товарищей по команде лучше, он так сильно усложнил нам игру в защите. Никола играет в баскетбол в своем особом легком темпе», – заявил Керр.

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