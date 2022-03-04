НБА. «Чикаго» примет «Милуоки», «Филадельфия» – «Кливленд» и другие матчи

В пятницу, 3 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.
«Чикаго» примет на своей арене «Милуоки». «Филадельфия» встретится дома с «Кливлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 марта, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 5 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 5 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 5 марта, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 5 марта, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 5 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 5 марта, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 5 марта, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 5 марта, 06.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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