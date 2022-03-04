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Sports.ru NBA

    НБА. «Чикаго» примет «Милуоки», «Филадельфия» – «Кливленд» и другие матчи

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    В пятницу, 3 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.

    «Чикаго» примет на своей арене «Милуоки». «Филадельфия» встретится дома с «Кливлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Атланта
    Дата проведения
    5 марта, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Детройт – Индиана
    Дата проведения
    5 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Кливленд
    Дата проведения
    5 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Орландо
    Дата проведения
    5 марта, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Милуоки
    Дата проведения
    5 марта, 03.30, «United Center»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Юта
    Дата проведения
    5 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Миннесота
    Дата проведения
    5 марта, 04.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Хьюстон
    Дата проведения
    5 марта, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Финикс – Нью-Йорк
    Дата проведения
    5 марта, 06.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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