Торнике Шенгелия перешел из ЦСКА в «Виртус»

Грузинский форвард (30 лет, 206 см), начинавший сезон в ЦСКА, заключил соглашение с «Виртусом» из Болоньи, сообщает инсайдер Маттео Андриани.

Сообщалось, что Шенгелия подпишет контракт до конца сезона-2021/22 с опцией на следующий год, если клубу удастся попасть в Евролигу.

Интерес к грузину проявляли также испанские «Валенсия» и «Баскония».

Еще один экс-игрок ЦСКА Даниэль Хэкетт на прошлой неделе перешел в .

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