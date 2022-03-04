«Виртус» и «Валенсия» проявляют интерес к Торнике Шенгелии

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Итальянский «Виртус» и испанская «Валенсия» проявляют интерес к форварду ЦСКА Торнике Шенгелии, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Вчера сообщалось, что Шенгелия ведет переговоры со своим бывшим клубом, испанской «Басконией».

Согласно сообщению ЦСКА, Шенгелия покинул расположение команды «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной».

Другой игрок ЦСКА Даниэль Хэкетт вчера официально перешел из ЦСКА в «Виртус».

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