Торнике Шенгелия близок к переходу в «Виртус»

Форвард Торнике Шенгелия (30 лет, 206 см) в ближайшее время должен стать игроком из Болоньи.

Как сообщает BasketNews, Шенгелия подпишет контракт до конца сезона-2021/22 с опцией на следующий год, если клубу удастся попасть в .

Шенгелия начинал сезон в , но ранее покинул команду. Интерес к грузину проявляли «Валенсия» и «Баскония».

Еще один экс-игрок ЦСКА Даниэль Хэкетт на этой неделе официально перешел в «Виртус».

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде