Даниэль Хэкетт заплатил ЦСКА 100 000 долларов за выкуп контракта (Эмилиано Карча)

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Защитник Даниэль Хэкетт на этой неделе покинул московский ЦСКА и перешел в итальянский «Виртус». По информации СМИ, контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 года и стоит 2,7 млн долларов.

Однако, по словам инсайдера Sportando Эмилиано Карчи, Хакетту пришлось заплатить ЦСКА 100 000 долларов из своего кармана, чтобы получить возможность перейти в другой клуб.

В нынешнем сезоне Евролиги Хэкетт провел за ЦСКА 22 матча, набирая в среднем  8,5 очка, 1,9 подбора и 2,6 передачи.

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