«Виртус» официально объявил о переходе Даниэля Хэкетта

Теги переходы ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок чемпионат Италии Виртус Даниэль Хэкетт Единая лига ВТБ Баскетбол

Итальянский «Виртус» официально объявил о переходе в команду защитника ЦСКА Даниэля Хэкетта. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

По информации СМИ, за каждый год в «Виртусе» Хэкетт будет зарабатывать 1 млн евро.

Хэкетт вырос в Пезаро, который находится в двух часах езды от Болоньи. Игрок хотел перейти именно в «Виртус», чтобы находиться рядом с семьей, сообщают инсайдеры.

В нынешнем сезоне Евролиги Хэкетт провел за ЦСКА 11 матчей, набирая в среднем 9,8 очка, 2,2 подбора и 2,9 передачи.

Ранее ЦСКА официально сообщил о том, что Хэкетт покинул расположение клуба в связи с ситуацией на Украине.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные