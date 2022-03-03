«Виртус» официально объявил о переходе Даниэля Хэкетта

Итальянский официально объявил о переходе в команду защитника ЦСКА Даниэля Хэкетта. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

По информации СМИ, за каждый год в «Виртусе» Хэкетт будет зарабатывать 1 млн евро.

Хэкетт вырос в Пезаро, который находится в двух часах езды от Болоньи. Игрок хотел перейти именно в «Виртус», чтобы находиться рядом с семьей, сообщают инсайдеры.

В нынешнем сезоне Евролиги Хэкетт провел за ЦСКА 11 матчей, набирая в среднем 9,8 очка, 2,2 подбора и 2,9 передачи.

Ранее ЦСКА официально сообщил о том, что Хэкетт покинул расположение клуба в связи с ситуацией на Украине.

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