Сергей Карасев: «Все мысли направлены на 14-е число – на ЦСКА»

Форвард прокомментировал победу над (82:75) и заявил, что теперь команда сосредоточена на подготовке к матчу с ЦСКА, который состоится 14 марта.

«Во-первых, хочется сказать огромное спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали нас. У нас была такая нелегкая неделя. У нас много новых ребят: хорошо забытые старые бойцы и молодые парни. Понятное дело, что еще не сыграны.

Приятно победить. Три четверти показывали неплохую игру, в четвертой – немного подсели. Все все понимают. Ребята и с травмами играют, кто-то вообще долгое время не играл. Дальше будем работать, и теперь все мысли направлены на 14-е число – на , – сказал Карасев.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов