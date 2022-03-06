Вячеслав Шушаков: «В первой половине мы позволили набрать сопернику 52 очка, а во второй только 30»

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков отметил игру команды во второй половине матча с «Зенитом» (75:82) в рамках Лиги ВТБ.
«Если отталкиваться от цифр, то в первой половине мы позволили набрать сопернику 52 очка, а во второй только 30. В большом перерыве мы скорректировали игру: упирались в защите, были агрессивнее на подборе. Четвертую четверть мы выиграли за счет желания и собранности, с которой надо выходить на игру. Сейчас наши планы не меняются – плей-офф Единой Лиги ВТБ в любом случае», – сказал Шушков.
«Парма» идет на пятом месте в таблице Лиги ВТБ, что позволяет ей рассчитывать на попадание в плей-офф по итогам регулярного сезона.