Сергей Моня: «Утром получили приглашение из Питера, вечером сели в машину и приехали»

Форвард после победы над в Лиге ВТБ (82:75) признался, что не ожидал получить приглашение в петербургскую команду, и выразил надежду, что в следующем матче будет выглядеть лучше.

«Приятное возвращение, если честно. Неожиданно было получить приглашение от «Зенита». Утром получили приглашение из Питера, вечером сели в машину и приехали.

Вот четвертый день в команде, пока положительные эмоции, тем более после победы. Рад, что выиграли. Помогли, надеюсь, чем-то, не испортили. Поэтому сейчас у нас будет время до следующей игры. Надеюсь, наберем лучше форму и будем лучше выглядеть», – сказал 38-летний игрок.

В дебютном матче за «Зенит» Моня набрал 5 очков и сделал 5 подборов за 17,5 минуты.

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