Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Цмоки-Минск», «Зенит» сыграет с «Пармой»

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В воскресенье, 6 марта, Единая лига ВТБ возобновит регулярный чемпионат после перерыва.

Лидер чемпионата казанский УНИКС примет белорусский «Цмоки-Минск». Петербургский «Зенит» сыграет с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Зенит – Парма-Париматч
Дата проведения
6 марта, 19.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

УНИКС – Цмоки-Минск
Дата проведения
6 марта, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 13-2, Зенит – 12-3, Автодор – 9-3, ЦСКА – 11-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-6, Нижний Новгород – 5-7, Енисей – 4-9, Астана – 3-9, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-9, Зелена-Гура – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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