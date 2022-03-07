Эдриан Воджнаровски: «Бен Симмонс точно не сыграет в Филадельфии в четверг»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о том, что защитник «Нетс» Бен Симмонс не выйдет на площадку в матче против бывшей команды «Сиксерс», который состоится в четверг в Филадельфии.

точно не сыграет в Филадельфии в четверг.

«Нетс» хотят как можно скорее осуществить дебют Симмонса. Важно, чтобы он вписался в новую команду. Они надеются, что после возвращения из Филадельфии Бен будет готов к работе на площадке с одноклубниками и увеличению нагрузки», – рассказал Воджнаровски.

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